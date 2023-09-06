Минцифры может договориться с производителями смартфонов о предустановке Rustore

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на ввозимые в Россию телефоны. Об этом сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Мы надеемся, что договоримся с производителями устройств, с вендорами, чтобы это на заводе сразу предустанавливалось", – передает ТАСС слова министра.

В Минцифры считают, что действия, при которых вскрываются устройства и коробки, могут привести к тому, что у аппарата автоматически начнется гарантийный срок, если это телефоны, ввозимые не в рамках параллельного импорта, сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что в настоящее время вопрос гарантий актуален. В случае если ретейлер самостоятельно будет устанавливать RuStore, гарантия пропадет. Кроме того, возникает вопрос безопасности, добавил Шадаев.

"И потом пользователи, наверное, не захотят покупать такой телефон, и даже если они купят такой телефон, то они, очевидно, вернутся к заводским настройкам, потому что для них непрозрачно, что поставил конкретный инженер в конкретной сети", – сказал министр.

Глава Минцифры видит перспективы касательно договоров со всеми производителями устройств, которые ввозят их не в рамках параллельного импорта, а также с Samsung и Apple.

"Мы предлагаем им (Samsung. – Прим. ред.) сейчас обеспечить при активации устройства предлагать или автоматически предустанавливать эти приложения. Если пользователь выбрал русский язык и Россию, то это должно быть так же, как на айфонах", – заключил Шадаев.

В конце августа правительством России были утверждены дополнительные правила предустановки отечественного магазина приложений RuStore на гаджеты, согласно которым он будет внедряться даже при запрете от правообладателей операционных систем (ОС). В кабмине подчеркнули, что данная мера позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров.