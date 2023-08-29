RuStore будут устанавливать на гаджеты в РФ в обязательном порядке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительство РФ утвердило дополнительные правила предустановки отечественного магазина RuStore на гаджеты, согласно которым оно будет внедряться даже при запрете от правообладателей операционных систем (ОС). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Утвержденные правительством правила также предписывают изготовителям устройств условия обязательного показа приложения на их экранах, автоматического обновления RuStore и другие.

Ранее сообщалось, что устанавливать RuStore на устройства, поставляемые в РФ, начали китайские производители. Разработчиком RuStore является корпорация VK. Среди смартфонов с уже установленным при покупке российским магазином приложений – Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel.

