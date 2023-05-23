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15:45

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Москва онлайн: разработчики расскажут о создании и перспективах RuStore

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

24 мая зрители Москвы онлайн увидят дискуссию "RuStore: успешные отраслевые партнерства как основа российского технологического лидерства", которая пройдет в рамках 27-го Российского интернет форума.

О создании RuStore, первых итогах работы и планах на будущее расскажут:

  • вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK Иван Мыздриков;
  • руководитель мобильной разработки приложения Ozon Александр Свиридов;
  • руководитель маркетинга "Яндекс.Поиска" Даниил Колесников;
  • product owner АО "Тинькофф банк" Никита Буклиш;
  • руководитель управления базовых технологий и департамента разработки корпоративных продуктов в "Лаборатории Касперского" Виктор Яблоков.

Смотрите прямую трансляцию 24 мая в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

технологиипресс-конференция

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