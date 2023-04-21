Эксперт рассказал, сможет ли RuStore заменить другие магазины приложений

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Российский магазин приложений RuStore не выглядит полноценным приложением из-за того, что у РФ нет собственной операционной системы, заявил в беседе с радио КП генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт подчеркнул, что RuStore не является альтернативой магазинам приложений App Store и Google Play, так как они работают на определенных операционных системах.

RuStore можно образно назвать магазином приложений, так как внутри него содержатся только ссылки на скачивание сервисов, приложений и многого другого, объяснил Кусков.

"Магазин приложений – это приложение, рассчитанное на имеющуюся операционную систему с различными вариантами использования. У нас, к сожалению, нет своей операционной системы в России", – сказал он.

Ранее сообщалось, что китайские производители смартфонов Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel начали предустанавливать RuStore на устройства, поставляемые в РФ.

Предустановка RuStore на смартфоны, продаваемые в РФ, стала обязательной с 1 января 2023 года. Проект постановления, описывающий правила предустановки приложения, разработали в Минцифры РФ.

