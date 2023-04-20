Иностранные производители телефонов начали предустанавливать RuStore при поставках в РФ

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Китайские производители смартфонов начали предустанавливать RuStore на устройства, поставляемые в Россию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Разработчиком RuStore является корпорация VK. Среди смартфонов с уже установленным при покупке российским магазином приложений – Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel.

"Ряд иностранных производителей смартфонов официально поставляет в Россию устройства с предустановленным RuStore. Некоторые модели уже доступны в продаже", – сообщили изданию в компании разработчика.

Предустановка RuStore на смартфоны, продаваемые в РФ, стала обязательной с 1 января 2023 года. Проект постановления, описывающий правила предустановки приложения, разработали в Минцифры РФ.

По словам источника издания, сейчас RuStore требуют предустанавливать с завода для всех производителей устройств. Причем на смартфоне должен быть установленный APK-файл приложения, а не пустая иконка.

Однако, как считает собеседник издания, установка RuStore на Android-устройства может грозить производителям отключением от Google-сервисов. Из-за игнорирования правил лицензии компания может перестать делиться с производителями частью прибыли с трансакций в Play Store.

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