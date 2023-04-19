Минцифры РФ представит проект по легализации использования зарубежного ПО до конца апреля

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Минцифры РФ выразило надежду на то, что проект нормативного акта о легализации использования зарубежного программного обеспечения (ПО) будет обнародован до конца апреля. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

"На определенных условиях мы все равно вынуждены легализовать использование зарубежного софта на то время, которое нам необходимо для того, чтобы появились конкурентные российские аналоги и компании смогли на них перейти", – объяснил он в ходе годового собрания Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт".

Шадаев добавил, что уже были согласованы основные условия нормативного акта. Документ будет издан в форме указа или закона, юристы занимаются решением этого вопроса.

По словам главы ведомства, российские компании будут платить за использование зарубежного ПО на специальные счета, часть средств будет использоваться для создания залоговой массы, которая пойдет на льготные кредиты для российских разработчиков. Он подчеркнул, что для компаний из РФ софт не будет бесплатным.

"Мы не воспитываем привычку не платить за софт", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что разработчик программ "МойОфис" презентовал российский аналог Microsoft Teams. Генеральный директор компании Павел Калякин рассказал о запуске единого цифрового пространства Squadus, которое уже включили в реестр отечественного ПО.

