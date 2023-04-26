Эксперт объяснил неудобство предустановленных российских ОС на компьютерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры РФ планирует сделать обязательной установку российских операционных систем (ОС) на новую технику в магазинах электроники. Однако журналист, IT и финтех-эксперт Сергей Вильянов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" предположил, что подобное будет неудобно для некоторых моделей компьютеров.

Эксперт предположил, что речь, вероятнее всего, идет о российской ОС Linux. Она имеет драйверы не для всех устройств, и ее совершенствование может занять от трех до шести месяцев.

По словам Вильянова, установленная система Linux может вызвать сложности у пользователей без опыта, например у людей старшего возраста, имеющих контакт с техникой на "вы".

"А еще неприятнее, что вот, допустим, мы купили такой ноутбук, включили российскую операционную систему, купили обычный принтер, чтобы печатать дома какие-то там тексты, и в 99% случаев этот принтер не будет работать с Linux просто потому, что под него нет драйвера", – сказал эксперт.

Как ранее заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, проект об установке отечественных ОС на импортные компьютеры планируют разработать в мае. Технических проблем для подобного решения в ведомстве не видят. Смартфонов проект не коснется.

