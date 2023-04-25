Минцифры обяжет продавцов предустанавливать российские ОС на импортные компьютеры

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Российское правительство хочет обязать продавцов компьютеров предустанавливать на них российские операционные системы (ОС). Об этом информирует "Коммерсант" со ссылкой на проект министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

На данный момент компьютеры из других стран поступают в РФ с зарубежными ОС, например Windows. Сейчас продавцы могут отказаться от предустановки российского софта, однако инициатива министерства обяжет их делать это. Проектом также предполагается штраф за нарушение этих требований. По словам юристов, в случае игнорирования нововведения у продавца могут даже конфисковать товар.

По словам председателя совета директоров "Базальт СПО" Алексея Смирнова, благодаря инициативе РФ начнет эффективнее бороться с контрафактными поставками устройств с нелегальной Windows, которая не получает обновления безопасности.

В свою очередь, представитель РАТЭК Антон Гуськов заявил, что обязательная предустановка российских ОС станет причиной подорожания товаров, а также технических трудностей.

В ноябре прошлого года министерство определило три отечественные ОС для предустановки: Astra Linux, "Альт" и "Ред ОС". Их создали на базе Linux.

Ранее сообщалось, что разработчик программ "МойОфис" представил российский аналог Microsoft Teams. Гендиректор компании Павел Калякин заявил о старте единого цифрового рабочего пространства Squadus. Между тем он пополнил реестр отечественного программного обеспечения.