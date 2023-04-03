13:00Технологии
"Техно": Билл Гейтс опубликовал свое видение будущего с искусственным интеллектом
Американский предприниматель, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс опубликовал собственное видение, как ИИ изменит мир в будущем. По его мнению, люди приближаются к тому времени, когда искусственный интеллект будет неотъемлемой частью каждой сферы жизни человека.
Какая разница между искусственным интеллектом и искусственным общим интеллектом? И какие советы дал Билл Гейтс для улучшения качества жизни?
Подробности – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО