"Техно": Билл Гейтс опубликовал свое видение будущего с искусственным интеллектом

Американский предприниматель, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс опубликовал собственное видение, как ИИ изменит мир в будущем. По его мнению, люди приближаются к тому времени, когда искусственный интеллект будет неотъемлемой частью каждой сферы жизни человека.

Какая разница между искусственным интеллектом и искусственным общим интеллектом? И какие советы дал Билл Гейтс для улучшения качества жизни?

Подробности – в программе "Техно".