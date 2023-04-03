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Технологии

"Техно": Билл Гейтс опубликовал свое видение будущего с искусственным интеллектом

"Техно": Билл Гейтс опубликовал свое видение будущего с искусственным интеллектом

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Американский предприниматель, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс опубликовал собственное видение, как ИИ изменит мир в будущем. По его мнению, люди приближаются к тому времени, когда искусственный интеллект будет неотъемлемой частью каждой сферы жизни человека.

Какая разница между искусственным интеллектом и искусственным общим интеллектом? И какие советы дал Билл Гейтс для улучшения качества жизни?

Подробности – в программе "Техно".

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