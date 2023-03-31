Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое с весны 2022 года

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Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета площадки на загрузку новых видео, сообщает пресс-служба компании "МегаФон", проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео.



TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда россиянам запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в марте годом ранее.

"Решение TikTok повлияло на весь сегмент коротких видео в России: за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappy, "VK Клипы" и другие", – говорится в сообщении.

Согласно исследованию, Likee несколько лет не набирал существенной доли в сегменте, однако с весны 2022 года внимание к сервису постоянно росло. Например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нем удвоился, а за год рост составил 200%.

Кроме того, специалисты фиксировали рост трафика в популярных российских сервисах Yappy и "VK Клипы": там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика. В 2022 году Telegram занял первое место по активности пользователей.

Согласно статистическим данным Mediascope, в начале января 2023 года по сравнению с началом января 2022 года количество пользователей Telegram увеличилось с 25,5 до 48,8 миллиона в сутки. На данный момент этот мессенджер на территории России предпочитают порядка 40% пользователей Сети.

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