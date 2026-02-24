В ГД предложили запретить продажу алкоголя менее чем в 100 м от школ и больниц

Фото: depositphotos/Zoooom

В России могут запретить продажу алкоголя менее чем в 100 метрах от образовательных, медицинских учреждений и спортивных объектов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы Евгений Марченко и Ярослав Нилов, передает ТАСС.

На данный момент действующий закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" запрещает продавать спиртное на прилегающих к таким организациям территориях.

Тем не менее федерального минимума нет, и регионы самостоятельно определяют границы – от 15 до 50 метров. По мнению авторов проекта, существующие меры недостаточны.

"Несовершеннолетние, проходя мимо алкомаркета на пути в школу, ежедневно видят негативную социальную среду, что оказывает губительное влияние на их психику, поведение и нравственное развитие", – пояснили парламентарии.

Законопроект направлен на создание единого стандарта, который, как считают депутаты, поможет улучшить социальную обстановку и психологическое состояние граждан вблизи школ, больниц и спортивных объектов.

