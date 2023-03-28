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Технологии

"Техно": МТС и аналог YouTube

"Техно": МТС и аналог YouTube

Новости часа: Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового паспорта

Чат-бот Александра научилась отвечать на вопросы о каршеринге и такси

"Техно": в Китае и России появились ведущие, созданные с помощью нейросетей

Сергунина заявила, что число посетителей сайта "Сделано в Москве" превысило миллион

"Специальный репортаж": сервисный отбор

"Время новых": "Яндекс Заправки"

"Техно": в ГД внесут законопроект, который обяжет сервисы напоминать об оплате подписок

Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

"Техно": светильники из багета

В МТС решили создать полноценный видеохостинг из своего сервиса игрового стриминга. На платформе WASD должны будут появиться обзоры фильмов, влоги и подобный контент.

В приложение Сбербанка появилась возможность посмотреть, куда привязаны карты и за какие сервисы платит клиент. Для этого необходимо в разделе "Кошелек" выбрать "Все счета и карты" и нажать на кнопку "Куда привязаны ваши счета и карты".

Компания Wildberries начнет продавать бытовую технику и смартфоны под собственной маркой. Сначала на маркетплейсе появится почти 100 наименований бытовой техники.

Подробности – в программе "Техно".

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