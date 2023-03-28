13:00Технологии
"Техно": МТС и аналог YouTube
В МТС решили создать полноценный видеохостинг из своего сервиса игрового стриминга. На платформе WASD должны будут появиться обзоры фильмов, влоги и подобный контент.
В приложение Сбербанка появилась возможность посмотреть, куда привязаны карты и за какие сервисы платит клиент. Для этого необходимо в разделе "Кошелек" выбрать "Все счета и карты" и нажать на кнопку "Куда привязаны ваши счета и карты".
Компания Wildberries начнет продавать бытовую технику и смартфоны под собственной маркой. Сначала на маркетплейсе появится почти 100 наименований бытовой техники.
Подробности – в программе "Техно".