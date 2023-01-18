Приложение "Парковки России" появилось в RuStore

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приложение "Парковки России" теперь можно скачать в российском цифровом магазине RuStore, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет об официальном отечественном маркетплейсе для поиска, выбора и установки приложений и игр на устройства с операционной системой Android. Благодаря нему загружать и устанавливать приложения можно быстро и безопасно.

"Мы делаем наши цифровые сервисы более доступными для автомобилистов и поддерживаем российских разработчиков – такое поручение дал Сергей Собянин. Приложение "Парковки России" теперь представлено в отечественном магазине приложений RuStore. Последнюю актуальную версию приложения там могут скачать владельцы устройств на базе Android", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, цифровой проект, разработанный отечественными специалистами при поддержке Минцифры РФ, безопасен для смартфонов. Все приложения в российском магазине проходят проверку, в том числе с помощью "Лаборатории Касперского".

Сегодня приложение для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге можно скачать в четырех магазинах приложений – Google Play, App Store, AppGallery и RuStore.

Ранее приложение "Парковки Москвы" получило платиновую награду американской цифровой премии AVA Digital Awards 2022 в категории "Приложение для информации", жюри высоко оценило функциональность, удобство и простоту столичного электронного сервиса.

Ликсутов рассказал, что развитие сервиса ведется постоянно, что позволяет расширять его возможности.



Функция по изменению времени появилась в приложении "Парковки России"

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