Собянин: филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Филиал поликлиники № 8, расположенный на проспекте Вернадского, начал принимать первых пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Медпомощь в современных и комфортных условиях смогут получать около 40 тысяч москвичей. <...> Обновленное 4-этажное здание рассчитано на прием 558 человек в смену", – написал он.

Мэр отметил, что там будет оказываться медпомощь по восьми направлениям. Так, пациенты смогут записаться на прием к терапевту, офтальмологу, кардиологу, эндокринологу, неврологу, урологу, оториноларингологу и хирургу.



Здание обновили по новому московскому стандарту поликлиник. В нем оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для врачей и другого медперсонала. Также там установили современное оборудование, в том числе аппараты УЗИ, рентгеновские аппараты, маммограф. Прилегающую территорию благоустроили.

Ранее пациентов начал принимать флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Центр оснастили медицинской техникой последнего поколения, а врачи медучреждения прошли обучение по уникальной программе, изучили алгоритмы действий по каждому экстренному случаю.



Флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского начал прием пациентов

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