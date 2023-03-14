Гибридные операционные открыли в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Флагманский центр Научного-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве начал принимать пациентов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Особенно медицинского учреждения – гибридные операционные, в которых одновременно можно выполнять хирургические, нейрохирургические, травматологические и иные операции.

"Проведение хирургического вмешательства в такой операционной позволяет избежать потери драгоценного времени. Это очень важно в экстренной ситуации, а именно на таких случаях специализируется флагманский центр", – рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Специалист объяснил, что в обычных медучреждениях операции проводятся в разных помещениях поэтапно, в то время как гибридные операционные позволяют не тратить время на транспортировку пациента и подготовку оборудования.

Среди современного оборудования, которым оснащен флагманский центр – лапароскопические стойки, роботизированный ангиограф, 3D-C-дуга, мобильные аппараты КТ и МРТ, рентгенпрозрачные многофункциональные операционные столы и другие разработки.

В Москве планируется открыть шесть флагманских центров, в которых будут применять новый стандарт оказания экстренной помощи. Так, один такой комплекс начал работать при ГКБ имени В.В. Вересаева. Четыре флагмана откроются при ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы планируют досрочно завершить программу реконструкции городских поликлиник. С 2020 года были обновлены 78 медицинских учреждений первичного звена здравоохранения.

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