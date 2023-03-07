Ученики медицинских классов Москвы побывают на экскурсиях на подстанциях скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученики медицинских классов столичных школ отправятся на экскурсии на подстанции скорой помощи. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

"Ученикам медицинских классов город предоставляет уникальную возможность увидеть работу врачей разных специальностей, познакомиться с современным оборудованием и цифровыми технологиями в сфере здравоохранения", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Школьники отправятся на подстанции скорой помощи впервые. Там им расскажут об организации работы врачей, принципах работы медиков с оборудованием.

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов уверен, что после экскурсий число желающих связать свою жизнь с медициной увеличится и ребята проявят еще больший интерес к поступлению к медицинские вузы.

До этого ученики посетили детские и взрослые поликлиники. Они узнали о процессе приема граждан, ознакомились с медицинским оборудованием, которое используется в первичном звене московского здравоохранения.

Поступить в медицинский класс можно после окончания 9 класса, успешно сдав профильные экзамены. Партнерами образовательного проекта являются медицинские вузы и колледжи, а также столичные учреждения здравоохранения.

Подробная информация о предпрофессиональных классах доступна на сайте "Школа. Москва".

Ранее ученики 10-х классов получили возможность освоить профессию младшей медсестры. После прохождения курса каждый школьник получит свидетельство об окончании, которое в дальнейшем может быть использовано при трудоустройстве.



Ученикам медклассов помогут получить профессию медсестер – Собянин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!