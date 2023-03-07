08:45Город
Ученики медицинских классов Москвы побывают на экскурсиях на подстанциях скорой помощи
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученики медицинских классов столичных школ отправятся на экскурсии на подстанции скорой помощи. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.
"Ученикам медицинских классов город предоставляет уникальную возможность увидеть работу врачей разных специальностей, познакомиться с современным оборудованием и цифровыми технологиями в сфере здравоохранения", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.
Школьники отправятся на подстанции скорой помощи впервые. Там им расскажут об организации работы врачей, принципах работы медиков с оборудованием.
Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов уверен, что после экскурсий число желающих связать свою жизнь с медициной увеличится и ребята проявят еще больший интерес к поступлению к медицинские вузы.
До этого ученики посетили детские и взрослые поликлиники. Они узнали о процессе приема граждан, ознакомились с медицинским оборудованием, которое используется в первичном звене московского здравоохранения.
Поступить в медицинский класс можно после окончания 9 класса, успешно сдав профильные экзамены. Партнерами образовательного проекта являются медицинские вузы и колледжи, а также столичные учреждения здравоохранения.
Подробная информация о предпрофессиональных классах доступна на сайте "Школа. Москва".
Ранее ученики 10-х классов получили возможность освоить профессию младшей медсестры. После прохождения курса каждый школьник получит свидетельство об окончании, которое в дальнейшем может быть использовано при трудоустройстве.
Ученикам медклассов помогут получить профессию медсестер – Собянин
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