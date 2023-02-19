13:15Мэр Москвы
Собянин: Ученики медицинских классов начали осваивать профессию младших медсестер
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин объявил, что ученикам 10-х медицинских классов помогут получить профессию младшей медицинской сестры. Об этом мэр Москвы написал в личном телеграм-канале.
"Ученики 10-х медицинских классов получат профессию младшей медсестры. Каждому из них выдадут свидетельство о профподготовке, и в будущем ребята смогут использовать его, чтобы устроиться на работу", – рассказал градоначальник.
Собянин объяснил, что обучение выстроено по тематическим блокам. Изначально школьники изучают правила общения с пациентами, потом – основы инфекционной безопасности.
Кроме того, ученикам прививают навыки ухода за больными, в частности – умение перемещать лежачих пациентов и проводить простые манипуляции, а также оказание помощи в угрожающих состояниях. Знания отрабатываются на специальных тренажерах.
Мэр Москвы подчеркнул, что обучение школьников строится на новом стандарте предпрофессионального образования. Выпускники получат готовую профессию и смогут устроиться на работу по специализации.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября 2023 года Москва внедрит новый стандарт предпрофессионального образования. Обучающиеся 10-х и 11-х классов получат широкие возможности для профессиональной самореализации.
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