Собянин: ДКЭ 2022 года поставил рекорд по числу участников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о программе Добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ), который помогает молодежи получать работу в ведущих столичных компаниях. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"В 2022 году ДКЭ стал самым масштабным за все годы реализации: рекордное количество участников – более 27 тысяч человек из России и из-за рубежа", – заявил мэр Москвы.

По словам градоначальника, студенты представляли 567 российских высших учебных заведений, что составляет 78,5% от общего числа вузов России. Партнерами проекта стали 117 компаний.

Добровольный квалификационный экзамен 2022 года проводился в 70 профессиях по 7 направлениям. В их число вошли цифровые технологии в строительстве, интернет-вещей и некоторые другие.

По итогам ДКЭ, 331 участник программы получит стажировки и трудоустройство в компаниях по профильным профессиям.

Сергей Собянин также назвал дату проведения Добровольного квалификационного экзамена в 2023 году. Проект стартует 6 апреля.

В июле 2022 года мэр Москвы предложил распространить проект столицы по добровольному квалификационному экзамену на остальные российские субъекты. Об этом градоначальник заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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