Собянин предложил распространить добровольный квалификационный экзамен на регионы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам выступил с предложением распространить проект Москвы по добровольному квалификационному экзамену на остальные российские субъекты.

"Создали проект по добровольным экзаменам, он уже работает пять лет. Через добровольные экзамены прошли 46 тысяч лучших студентов ведущих вузов. <…>. Мне кажется, хорошая практика и можно в других регионах масштабировать", – отметил мэр столицы.

Уточняется, что с помощью проекта происходит оценка и отбор студентов вузов столицы по требованиям работодателей для будущего трудоустройства.

Собянин пояснил, что тестирование на соответствие необходимым навыкам учащихся вузов происходит на основе требований 100 ведущих компаний. "Оказалось, что примерно половина соответствует с точки зрения знания теории или считанные проценты обладают практическими знаниями, которые требуются для компаний. Поэтому очень важно продолжать эту работу, и, может быть, вот этот опыт, который мы наработали с Рособрнадзором, расширить его, продолжить его", – подчеркнул градоначальник.

В мае Сергей Собянин сообщил, что регистрация на добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) открылась для учащихся вузов.

Он отметил, что тестирование по выбранной профессии доступно для всех учащихся начиная с первого курса.

