Собянин объявил об открытии регистрации на ДКЭ для студентов вузов

vk.com/mossobyanin

Регистрация на добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) открыта для учащихся вузов, сообщил Сергей Собянин.

"Когда мы только запускали ДКЭ, пройти тесты можно было всего по шести специальностям. В этом году их уже 70. Среди десятка новых профессий – дизайнер одежды/стилист, продюсер, моушен-дизайнер и режиссер. Получилось отдельное направление "Креативные индустрии", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы уточнил, что экзамен состоит из двух этапов:



онлайн-тестирование;

решение практических кейсов от потенциальных работодателей.

Тестирование по выбранной профессии доступно для всех учащихся, начиная с первого курса.

По словам Собянина, 25 тысяч студентов и магистров в РФ приняли участие в экзамене в 2021 году.

В марте Сергей Собянин утвердил планы развития столичного образования на 2022 год. Решение было принято по итогам заседания президиума московского правительства, на котором обсуждались итоги и задачи городской программы "Столичное образование".

Наряду с прочим документ предусматривает дальнейшее развитие "Московской электронной школы". На платформу продолжат добавлять образовательные материалы, использовать ее как инструмент развития персональной образовательной траектории детей. Также городские власти намерены улучшать систему независимых диагностик качества образования, повышать качество управления школами для повышения образовательных результатов.

