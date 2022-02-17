17 февраля, 20:14
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов. Поздравление мэр опубликовал в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня свой праздник отмечают студенческие отряды. История этого движения тесно связана с Москвой. Студенты МГУ первыми поехали осваивать целину, участвовали во всесоюзных стройках. Их пример подхватила молодежь всей страны", – написал градоначальник.
Собянин поделился и своим опытом. По словам столичного мэра, будучи студентом, он также был участником стройотряда. Градоначальник подчеркнул, что для него это было незабываемое время и отличный опыт командной работы.
Собянин отметил, что на сегодняшний день трудовые традиции столичного студенчества продолжают 60 учебных заведений. В свободное время молодежь помогает в сфере строительства, на железных дорогах, в детских лагерях.
"Студенты-медики во время сезонной нагрузки приходят на помощь врачам городских поликлиник и больниц. Сервисные отряды помогают в проведении культурных и спортивных мероприятий. Для будущих специалистов – это хороший старт в профессии", – уточнил градоначальник.
По словам мэра, отряды студентов принимают активное участие в патриотических и благотворительных акциях. Во время ежегодной Всероссийской акции "Снежный десант РСО" они приводят в порядок военные памятники в отдаленных регионах, помогают участникам ВОВ.
Ранее Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере спорта и туризма. Мэр поздравил обладателей наград и напомнил, что вручение премий проходит на фоне Олимпиады в Пекине. По словам Собянина, на сегодняшний день каждый пятый член сборной ОКР – это воспитанник столичной спортивной школы.
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