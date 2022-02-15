Собянин поздравил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги" с 90-летием предприятия

14:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел производственный комплекс "Очаково". В ходе осмотра он поздравил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги" с 90-летием предприятия.
Мэр столицы поблагодарил работников за труд на благо города и его жителей, отметив, что предприятие по эксплуатации города является одним из самых лучших в мире.
"Сегодня в ГБУ "Автомобильные дороги", которое эксплуатирует основные магистрали города, – уборка, ремонт, эксплуатация зеленых насаждений – работают больше 30 тысяч человек. Десятки современных баз, современная техника", – сказал Собянин.
По словам градоначальника, жилищно-коммунальный комплекс столицы справился с уборкой снега и гололеда в этот зимний сезон. Собянин отметил, что, помимо большого количества снега, работу осложняли пандемия и рост заболеваемости коронавирусом.
Текущей зимой в Москве выпало 160 сантиметров снега при норме 152. При этом температура воздуха переходила через ноль 32 раза. С последствиями непогоды ежедневно боролись до 100 тысяч человек и свыше 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники.
Кроме того, для ликвидации возможных повреждений на различных инженерных сетях были задействованы свыше 1,4 тысячи аварийно-восстановительных бригад, оснащенных 1,5 тысячи единиц техники и свыше 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения.
Согласно данным правительства столицы, парк техники ГБУ "Автомобильные дороги" насчитывает свыше 7,2 тысячи машин, из которых 90% – отечественного производства. В структуру предприятия входят 61 дорожно-эксплуатационный участок и 25 крупных производственных комплексов. В "Очаково" работают 307 специалистов, парк техники насчитывает 40 дорожно-уборочных машин.
Специалисты обслуживают 40% дорог столицы – 642 объекта общей площадью 42,6 миллиона квадратных метров. Кроме того, они ухаживают за деревьями, которых насчитывается 174 тысячи, а также за 18,1 миллиона квадратных метров газонов и 96,4 тысячи квадратных метров цветников.
Ранее Сергей Собянин утвердил планы по высадке новых деревьев в Москве в текущем году. На эти цели дополнительно выделят 741,35 миллиона рублей. Специалисты высадят 15 тысяч деревьев, в том числе 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных.
Собянин поздравил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги" с 90-летием предприятия
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