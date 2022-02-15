Собянин утвердил выделение гранта Дворцу гимнастики в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта в размере 251 миллиона рублей Дворцу гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках". Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Средства направят на обеспечение высокого уровня тренировочного процесса.

В настоящее время в залах Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой занимаются 1 500 спортсменов из 11 спортивных школ Москвы.

В Дворце ежегодно проходят соревнования по художественной и эстетической гимнастике, танцевальному спорту и акробатическом рок-н-роллу, рукопашному бою и другим видам спорта.

Ранее Собянин утвердил планы по высадке новых деревьев в Москве в текущем году. На эти цели дополнительно выделят 741,35 миллиона рублей. Согласно планам, специалисты высадят 15 тысяч деревьев, в том числе 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных.

