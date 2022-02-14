Детская поликлиника в Кунцеве будет введена в эксплуатацию до конца года – Собянин

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Детская поликлиника в столичном районе Кунцево будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Детскую поликлинику в районе Кунцево введем в этом году. В здании идет отделка фасадов. Оно спроектировано по единому городскому стандарту", – уточнил Собянин.

Также, по словам мэра, в планах оборудовать зоны ожидания приема игровыми уголками и сделать отдельный вход для детей с симптомами инфекционных заболеваний.

Градоначальник напомнил, что на сегодняшний день продолжается активное расширение медицинской инфраструктуры столицы и на этапе строительства в настоящий момент находится много объектов.

"Наша задача – чтобы большинство москвичей могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях и рядом с домом", – отметил мэр столицы.

Собянин также сообщил, что на данный момент на заключительном этапе строительства находятся детские поликлиники в Ховрине на Зеленоградской и в Савеловском районе на улице Вятской.

Ранее завершился ремонт филиала № 4 городской поликлиники № 191 на Амурской улице в Гольянове. Медучреждение переделали и оборудовали по всем новым московским стандартам. Там появились новые специалисты, также было установлено новое оборудование.

Кроме того, еще одну поликлинику открыли на Шипиловской улице в Орехово-Борисове Северном, где с 14 февраля снова принимают пациентов. Это филиал детской поликлиники № 12.