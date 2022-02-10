Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медучреждений на 2022 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве утверждена программа реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Еще для 68 поликлиник будет разработана проектно-сметная документация. Планируется, что в этих медучреждениях работы начнутся в 2022–2023 годах.

В этом году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

Кроме того, специалисты продолжат делать капитальный ремонт в корпусе № 6 городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Также ремонтировать начнут корпуса № 2, 8, 9, 10, 20. Предполагается, что работы завершат летом будущего года.

В программу реконструкции вошел и пункт о замене лифтов в столичных медучреждениях. Так, планируется заменить 142 подъемника.

Ранее сообщалось, что в Савеловском районе Москвы построят новую поликлинику. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Все кабинеты медицинского учреждения будут оснащены современным оборудованием и мебелью, адаптированной под нужды маломобильных граждан. На территории медучреждения обустроят детскую площадку, велопарковки, высадят кустарники и деревья.

