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Сергей Собянин рассказал о планах по модернизации Боткинской больницы. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в ближайшие годы планируется обновить еще несколько зданий, а также построить скоропомощной корпус с вертолетной площадкой.

Мэр рассказал, что хирургический корпус Боткинской больницы уже открылся после капремонта.

"Теперь здесь самое передовое оборудование и комфортные палаты. Работает травматология, хирургия, в том числе "одного дня" – когда пациент после операции сразу отправляется домой", – отметил Собянин.

Он добавил, что это уже шестой отремонтированный корпус в Боткинской больнице. В июле в городе открылся современный эндоскопический центр, а в сентябре – центр амбулаторной онкологической помощи для жителей Западного округа.

В конце сентября первых пациентов начал принимать новый Центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице. Он рассчитан примерно на 160 тысяч консультаций в год. Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями могут получать в одном месте все виды диагностики и лечения – начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением.

