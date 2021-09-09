Около 20 тыс человек получили помощь в новых онкоцентрах столицы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В новых онкологических центрах столицы за несколько месяцев помощь получили уже около 20 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в ходе пленарного заседания "Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия" на IV Форуме социальных инноваций регионов.

По его словам, в настоящее время в городе созданы шесть мощных онкоцентров.

"В онкодиспансерах создана связь с амбулаторным звеном, создана сеть онкопомощников, которые ведут больного от первых признаков заболевания до окончания всех сложных процедур и реабилитации", – рассказал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что за последние два года в столичных больницах внедрили Московский стандарт онкологической помощи, в рамках которого закуплено новое медоборудование, строятся и реконструируются стационары, а пациенты получили дорогостоящие лекарства для лечения рака.

Он подчеркнул, что стоимость месячного курса лечения онкологии может достигать 500 тысяч рублей. Для того чтобы обеспечить москвичей необходимыми препаратами, в столице увеличили расходы на них до 33 миллиардов рублей в год.

