Собянин рассказал об обновлении столичных поликлиник

21:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Все 400 столичных поликлиник будут приведены в состояние, отвечающее потребностям москвичей, 200 из них будут капитально отремонтированы, заявил Сергей Собянин.
"За всю историю Москвы было построено 400 зданий поликлиник. Мы поставили задачу – 200 из них, по сути, сделать заново. Это будут новейшие, современные, не хуже коммерческих, поликлиники. <...> Мы поставили задачу, чтобы все клиники Москвы отвечали высоким требованиям москвичей", – сказал мэр Москвы в эфире канала ТВЦ.
По его словам, около 200 поликлиник построены недавно и находятся в неплохом состоянии, еще около 200 требуют кардинальной перестройки в соответствии с современными требованиями. Также Собянин высоко оценил учреждения онкологической помощи, отметив, что они соответствуют европейскому уровню.
"Я считаю, что мы вполне на европейском уровне в плане оказания онкологической помощи, а по многим параметрам, мне кажется, по параметрам доступности и бесплатности и так далее, вполне можем конкурировать с любой страной", – пояснил он.
Собянин отметил, что риск развития онкологических заболеваний во многом связан с предельным сроком функционирования человеческого организма.
"Чем ближе к 80 годам, тем просто, знаете, арифметическая прогрессия, начинают расти онкологические заболевания. Сама природа как бы начинает отсекать и выводить из жизни", – сказал он.
По словам мэра, в Москве проживает около 500 тысяч человек старше 80 лет, которые находятся в группе риска по части онкологии. Собянин подчеркнул, что жизни этих людей необходимо продлить настолько, насколько это позволяют медицинские технологии и здравоохранение.
"Это данность, и с данностью надо работать, надо помогать людям: делать ранние диагностики, лечить, применять эффективные лекарства", – сказал Собянин.
Он пояснил, что ранее онкологическая помощь в Москве была разбросана практически по всем городским многофункциональным клиникам, что представляло сложность для лечения. Современная терапия предусматривает последовательный процесс, включающий диагностику, амбулаторную помощь, хирургию, постхирургическую реабилитацию и иммунотерапию.
"Мы создали шесть онкологических центров, которые включают в себя и диспансеры, и мощнейшие современные лаборатории, и хирургию, и реабилитацию. Это центры, которые способны реально человеку оказать любую помощь в области онкологических заболеваний", – заключил мэр.
Ранее Собянин сообщил, что медицинские павильоны "Здоровая Москва", закрывшиеся на осенне-зимний период, возобновят свою работу весной. Мэр напомнил, что павильоны дают горожанам возможность быстро и бесплатно пройти диспансеризацию во время прогулок в парках, избегая больших очередей.
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