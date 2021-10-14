Собянин рассказал об обновлении столичных поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все 400 столичных поликлиник будут приведены в состояние, отвечающее потребностям москвичей, 200 из них будут капитально отремонтированы, заявил Сергей Собянин.

"За всю историю Москвы было построено 400 зданий поликлиник. Мы поставили задачу – 200 из них, по сути, сделать заново. Это будут новейшие, современные, не хуже коммерческих, поликлиники. <...> Мы поставили задачу, чтобы все клиники Москвы отвечали высоким требованиям москвичей", – сказал мэр Москвы в эфире канала ТВЦ.

По его словам, около 200 поликлиник построены недавно и находятся в неплохом состоянии, еще около 200 требуют кардинальной перестройки в соответствии с современными требованиями. Также Собянин высоко оценил учреждения онкологической помощи, отметив, что они соответствуют европейскому уровню.

"Я считаю, что мы вполне на европейском уровне в плане оказания онкологической помощи, а по многим параметрам, мне кажется, по параметрам доступности и бесплатности и так далее, вполне можем конкурировать с любой страной", – пояснил он.

Собянин отметил, что риск развития онкологических заболеваний во многом связан с предельным сроком функционирования человеческого организма.

"Чем ближе к 80 годам, тем просто, знаете, арифметическая прогрессия, начинают расти онкологические заболевания. Сама природа как бы начинает отсекать и выводить из жизни", – сказал он.

По словам мэра, в Москве проживает около 500 тысяч человек старше 80 лет, которые находятся в группе риска по части онкологии. Собянин подчеркнул, что жизни этих людей необходимо продлить настолько, насколько это позволяют медицинские технологии и здравоохранение.

"Это данность, и с данностью надо работать, надо помогать людям: делать ранние диагностики, лечить, применять эффективные лекарства", – сказал Собянин.

Он пояснил, что ранее онкологическая помощь в Москве была разбросана практически по всем городским многофункциональным клиникам, что представляло сложность для лечения. Современная терапия предусматривает последовательный процесс, включающий диагностику, амбулаторную помощь, хирургию, постхирургическую реабилитацию и иммунотерапию.

"Мы создали шесть онкологических центров, которые включают в себя и диспансеры, и мощнейшие современные лаборатории, и хирургию, и реабилитацию. Это центры, которые способны реально человеку оказать любую помощь в области онкологических заболеваний", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что медицинские павильоны "Здоровая Москва", закрывшиеся на осенне-зимний период, возобновят свою работу весной. Мэр напомнил, что павильоны дают горожанам возможность быстро и бесплатно пройти диспансеризацию во время прогулок в парках, избегая больших очередей.

