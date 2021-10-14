Собянин сообщил о возобновлении диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Медицинские павильоны "Здоровая Москва", закрывшиеся на осенне-зимний период, возобновят работу весной, сообщил Сергей Собянин.

"Павильоны "Здоровая Москва" – это некие выносные фронт-офисы поликлиник, (необходимые. – Прим. ред.) чтобы расширить возможность для граждан получить услуги по диспансеризации. <...> Мы возобновим эту практику следующей весной, а сейчас будут работать поликлиники, которые в Москве тоже не самые худшие", – сказал мэр в эфире канала "ТВ Центр".

Собянин напомнил, что павильоны "Здоровая Москва" дают горожанам возможность быстро и бесплатно пройти диспансеризацию во время прогулок в парках, избегая больших очередей.

Павильоны "Здоровая Москва" работали в столичных парках до конца сентября. Пройти обследование в них успели более 200 тысяч человек, свыше 60% из них – горожане трудоспособного возраста.

Сообщалось, что для горожан, прошедших диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва", специалисты провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций.