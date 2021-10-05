Эксперт посоветовал пройти углубленную диспансеризацию тем, кто перенес ковид легко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Углубленную диспансеризацию следует пройти и тем, кто перенес COVID-19 легко и не обращался за медицинской помощью. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова на брифинге "Как сберечь свое здоровье: профилактика и лечение социально значимых заболеваний" в рамках марафона "Здоровье женщин – благополучие нации", сообщает ТАСС.
Она уточнила, что особенно важно пройти диспансеризацию тем переболевшим, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, поскольку у них самые большие риски развития тромбоза.
По словам Дроздовой, в стимулировании прохождения людьми послековидных обследований имеет значение роль врача.
"Очень важно объяснить пациентам, почему и для чего это важно. Здесь врачам нужно проявлять даже некоторые аспекты психологической работы. Это не очень просто", – сказала эксперт.
Также специалист порекомендовала после перенесенной коронавирусной инфекции проходить реабилитационные мероприятия. Среди них и дыхательная гимнастика.
Ранее стало известно, что в России продлили углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусом еще на один год.
Мэром столицы Сергеем Собяниным постковидная диспансеризация была включена в перечень бесплатных медуслуг. На финансирование данной услуги по углубленной диагностике направят 850 миллионов рублей.
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