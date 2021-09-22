В Депздраве ответили на главные вопросы об диспансеризации после COVID-19

С 1 июля во всех регионах страны стартовала диспансеризация после перенесенного коронавируса. В Москве пройти такое обследование можно в павильонах "Здоровая Москва". Услугой воспользовались уже более 30 тысяч человек. Доктор медицинских наук и главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева ответила на главные вопросы о диспансеризации после COVID-19 и рассказала, почему так важно пройти медобследование.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спустя какое время после заболевания можно проходить диспансеризацию?

Углубленную диспансеризацию можно пройти спустя два месяца после болезни. По словам врача, именно в течение первых 60 дней после COVID-19 в организме еще могут происходить остаточные процессы от острого периода.

"Уже после 60 дней мы можем говорить, что пациент выздоровел и у него восстанавливаются те функции и системы, которые были повреждены при заболевании. То есть после мы уже оцениваем степень вовлечения их в патологический процесс и принимаем решения по дальнейшему восстановлению", – уточнила Шиндряева.

Пройти диспансеризацию можно без предварительной записи.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Что входит в углубленную диспансеризацию после коронавируса?

Коронавирусная инфекция поражает многие органы и системы. Чтобы бороться с ее последствиями, пациент во время диспансеризации проходит ряд необходимых процедур. Обследования состоят из двух этапов: первый можно пройти за один день, по его результатам врачи определяют признаки развития хронических заболеваний и их наличие.

Например, проводится забор крови у пациента на 33 показателя. "Это позволяет оценить нам функции основных органов. Показатели крови, которые оценивают именно функцию основных органов. Например, мы смотрим такой фермент, как АсАт и АлАт. Они говорят о степени вовлечения печени – есть проблемы или нет", – привела пример врач.





Наталья Шиндряева доктор медицинских наук и главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Все мы знаем, что при коронавирусе имеется большая склонность к тромбообразованию. Для этого мы определяем D-димер. Если он повышен, то человек будет приглашен на дальнейшее, более углубленное исследование сосудов в поликлинику, чтобы посмотреть, что у нас в кровеносном русле.

Такой маркер, как C-реактивный белок, тоже проверят в ходе скрининга. Он, по словам специалиста, говорит о наличии или отсутствии воспалительного процесса в организме.

В обязательном порядке обследуется и легочная система, поскольку коронавирус часто сопровождается пневмонией. "Тем, кто перенес среднетяжелую и тяжелую форму заболевания, мы проводим КТ грудной клетки. Нам важно увидеть и оценить степень фиброзной ткани, которая возникает после острого воспаления, а также насколько произошло вовлечение в процесс легочной ткани и как она восстанавливается", – пояснила врач.

Также проверят такой показатель, как креатинин. Он говорит о степени очищения крови и функции почек. "Если у пациентов он повышен, то они направляются на более углубленное исследование почек и мочевыводящей системы, чтобы понять, есть ли проблемы", – сказала Шиндряева.

Если в результате диспансеризации выявят отклонения, что будут делать дальше?

По словам врача, диспансеризация позволит на ранних этапах выявить намечающиеся осложнения и приступить к их лечению, а также правильно сформировать план личной реабилитации после болезни.

"Стоит отметить, что углубленная диспансеризация в павильоне здоровья – это ее начало. Мы настраиваем людей на то, что, скорее всего, у нас будут следующие встречи уже в поликлиниках для более углубленного исследования", – сказала эксперт.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Наталья Шиндряева доктор медицинских наук и главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наша задача – чтобы люди, которые пришли в павильон здоровья, не просто сдали анализы и ушли, а установить группу здоровья данному человеку. Качественное и своевременное диспансерное наблюдение – залог того, что даже имеющиеся хронические заболевания будут реже обостряться и так человек будет более трудоспособен, активен и станет жить обычной жизнью.

Вместе с тем собеседница Москвы 24 отметила, что обследоваться в павильонах здоровья могут и те, кто не болел коронавирусной инфекцией.

Что делать, если не болел COVID-19, но хочешь обследоваться?

Диспансеризацию раз в год нужно проходить всем, подчеркнула врач.

"Выделить себе пару часов на прохождение исследования. Это скрининговое исследование органов и систем. И в павильонах для тех, кто не болел коронавирусной инфекцией, есть обычная диспансеризация. Перечень ее исследований в Москве широкий", – рассказала Шиндряева.

Здесь врачи могут выявить и факторы риска в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. "Также мы нацелены на раннее выявление онкологических заболеваний. Мы предлагаем нашим жителям пройти и сдать анализы на раннее выявление рака ЖКТ, предстательной железы, шейки матки и молочных желез", – добавила доктор.

Кроме того, специалисты здесь могут дать консультацию, если у пациентов есть какие-то жалобы по состоянию кожи.

"Все специалисты павильонов обучены и оснащены аппаратом с дерматоскопом. Если доктор увидит участок пигментации, который вызывает опасения, пациент будет отправлен на консультацию к профильному специалисту, чтобы точно додиагностировать пигментное пятно", – пояснила Шиндряева.

Все эти мероприятия помогут выявить заболевание на ранней стадии, если таковое имеется, а также быстрее и эффективнее его лечить, подытожила врач. Всю подробную информацию о работе павильонов "Здоровая Москва" и обследованиях можно узнать на сайте.