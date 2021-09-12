Румянцев: диспансеризация детей, переболевших ковидом, поможет предотвратить осложнения

Фото: личный архив А. Румянцева
Врач-педиатр, академик РАН Александр Румянцев заявил, что обязательная диспансеризация детей, которые переболели коронавирусом даже в легкой и "стертой" формах, поможет добиться их полного выздоровления, а также предотвратить развитие возможных осложнений.
"Обычно дети переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых. Однако последствия COVID-19 на организм человека, в том числе детей и подростков, еще не до конца изучены. Не случайно, что ВОЗ признала постковидный синдром отдельным заболеванием, требующим особого внимания", – пояснил Румянцев.
Академик добавил, что даже если дети переносят заболевание в легкой форме или совсем не болеют, они все равно могут переносить инфекцию.
Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике обратился в Минздрав РФ с предложением добавить в систему педиатрического контроля медосмотры детей.
Во время прямой линии 30 июня Владимир Путин подчеркнул, что в России будет разработана система реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. На нее планируется выделить не менее 100 миллиардов рублей.
Свои предложения в программу реабилитации внесли ведущие эксперты медицины, среди которых главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко и глава Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. В числе предложений подготовка кадров и создание инфраструктуры.
Ранее академик Румянцев заявил, что дистанционное электронное голосование поможет обезопасить москвичей от риска распространения сезонных респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Доктор добавил, что онлайн-голосование также позволит расширить перечень участников голосования, поскольку отдать свой голос смогут в том числе граждане, находящиеся на лечении.
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