Онлайн-голосование позволит снизить вероятность новой волны COVID-19 – академик Румянцев

Фото: из личного архива А. Румянцева

Дистанционное электронное голосование поможет обезопасить москвичей от риска распространения сезонных респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, убежден академик РАН Александр Румянцев.

"На вторую декаду сентября традиционно приходится усиление сезонных инфекций. Массовое голосование на избирательных участках может привести к распространению респираторных заболеваний. Дистанционное электронное голосование могло бы стать сдерживающим фактором для новой волны коронавирусной инфекции", – заявил Румянцев.

Академик добавил, что онлайн-голосование также позволит расширить перечень участников голосования, поскольку отдать свой голос смогут в том числе граждане, находящиеся на лечении.

Ранее сообщалось, что число заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании по месту нахождения на предстоящих выборах достигло 4,2 миллиона. Порядка 2,2 миллиона из всех поданных заявок приходятся на онлайн-голосование.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.