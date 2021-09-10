Константин Богомолов: онлайн-голосование – очень удобная и надежная процедура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является очень удобным, рассказал художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов порталу mk.ru.

"Я зарегистрировался и буду голосовать дистанционно. Хотя буду в Москве. Но я репетирую с утра до позднего вечера, плюс живу сейчас за городом, а мой участок в Москве – поэтому мне удобнее голосовать дистанционно", – сказал Богомолов.

Он подчеркнул, что процедура электронного голосования очень простая, надежная и удобная.

Ранее народный артист России, певец и основатель арт-группы "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого" также сообщил о своем намерении принять участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

