Мария Погребняк: формат электронного голосования дает возможность обдумать решение

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский дизайнер и блогер Мария Погребняк заявила, что формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволит сэкономить время и не спеша обдумать свой выбор. Об этом она сообщила сайту "Московский комсомолец".

Как уточнила Погребняк, она полностью перешла в онлайн-формат по работе и бизнесу, поэтому дистанционное голосование ей гораздо удобнее.

"Я полностью перешла в онлайн! Всю работу и бизнес тоже перевела в онлайн-режим. Поэтому мне удобен формат электронного голосования. Во-первых, не нужно на дорогу тратить время. Во-вторых, я спокойно, не спеша, дома могу еще раз обдумать свое решение. Нет толпы народа, никто не лезет с вопросами и советами, за кого голосовать", – отметила дизайнер.

Ранее народный артист России, певец и основатель арт-группы "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого" также сообщил о своем намерении принять участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах.

Михаил Турецкий добавил, что особенно такая удобная система голосования приобщает молодежь. По его словам, для нее более понятен онлайн-формат.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.