Михаил Турецкий отметил безопасность и удобство онлайн-голосования

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист России, певец и основатель арт-группы "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого" сообщил о своем намерении принять участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах.

"Считаю, что онлайн-голосование – это логичное настоящее и перспективное будущее. По сути, из любой точки мира можно заявить свою гражданскую позицию. Такая цифровая демократия, как по мне, делает выборную систему более привлекательной и приобщает большую аудиторию", – отметил артист.

Он добавил, что особенно такая удобная система голосования приобщает молодежь. По его словам, для нее более понятен онлайн-формат.

"Ведь за молодым поколением будущее нашей страны", – считает Турецкий.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.