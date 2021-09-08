Учебные занятия для школьников Москвы во время выборов будут выездными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для учеников столичных школ, где с 17 по 19 сентября организуют избирательные участки, во время выборов проведут выездные занятия в парках и музеях города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

"Для работы участковых избирательных комиссий с 17 по 19 сентября будут задействованы школьные здания. В связи с тем, что один из дней выборов выпадает на пятницу, для школьников организуют учебный процесс за пределами школьных зданий", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что образовательные учреждения заранее составили графики посещения театров, музеев библиотек и парков на 17 сентября, а родители учеников были предупреждены о формате обучения в этот день. Выездные занятия пройдут в музеях и парках, расположенных в тех же округах столицы, что и сами школы. Для ЦАО это, например, будут Музей Московского Кремля, Московский зоопарк, Третьяковская галерея.

Ребята из школ СВАО, в свою очередь, посетят ВДНХ, Музей космонавтики или Главный ботанический сад РАН, а из САО – Музей Северного речного вокзала, Тимирязевский парк, усадьбу Михалково, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России.

Ученики школ юга и востока Москвы отправятся в усадьбы Кусково, Измайлово и Люблино. Школьники из ЮЗАО посетят Дарвиновский музей, а из ЗАО – Музей Победы и МГУ. В ТиНАО между тем учебный день пройдет музее-усадьбе Остафьево.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

