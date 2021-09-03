Минпросвещения введет в российских школах курс по финансовой грамотности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Минпросвещения РФ совместно с Банком России разработало курс по финансовой грамотности для учеников школ. Изучать его можно будет по выбору, сказал в ходе марафона "Новое знание" глава министерства Сергей Кравцов.

"Что касается финансовой грамотности, то мы планируем, что будет отдельный внеучебный курс, мы его сегодня уже с Центробанком разработали и постепенно будем вводить в школы. Этот курс будет по выбору для тех, кто интересуется направлением, проведем обучение учителей, а также будем вопросы финансовой грамотности преподавать в будущем учителям, студентам педагогических вузов", – приводит ТАСС слова Кравцова.

Министр отметил, что некоторые элементы финансовой грамотности уже присутствуют в новом курсе обществознания.

Ранее Минпросвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2022–2023 учебном году.

Уточняется, что на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать 40 баллов, по математике – 39, по физике – 36, по обществознанию – 42, по истории – 35, по информатике – 40, по иностранному языку – 30, по литературе – 32, по биологии – 36, по географии – 40, а по химии – 36.

