Минпросвещения РФ рекомендует проводить контрольные в школах не чаще раза в 2,5 недели

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко заявил, что ведомство рекомендует проводить любые контрольные в школах не чаще чем раз в две с половиной недели, сообщает газета "Комсомольская правда".
"При проведении любых контрольных на региональном, муниципальном, школьном уровнях необходимо избегать дублирования с федеральным уровнем. Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели", – пояснил он.
По словам Семченко, на первом и последнем уроках ставить контрольные не рекомендуется. Также, считает он, нужно составить в школе единый график проведения проверочных работ, который смогут видеть родители.
Ранее Семченко рассказал, что в течение трех лет будут введены новые стандарты обучения в школах. По его словам, курс обновится не только в средней, но и в начальной школе. Уже в этом году учебные заведения смогут опробовать новую программу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: