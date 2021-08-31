Минпросвещения РФ рекомендует проводить контрольные в школах не чаще раза в 2,5 недели

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Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко заявил, что ведомство рекомендует проводить любые контрольные в школах не чаще чем раз в две с половиной недели, сообщает газета "Комсомольская правда".

"При проведении любых контрольных на региональном, муниципальном, школьном уровнях необходимо избегать дублирования с федеральным уровнем. Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели", – пояснил он.

По словам Семченко, на первом и последнем уроках ставить контрольные не рекомендуется. Также, считает он, нужно составить в школе единый график проведения проверочных работ, который смогут видеть родители.

Ранее Семченко рассказал, что в течение трех лет будут введены новые стандарты обучения в школах. По его словам, курс обновится не только в средней, но и в начальной школе. Уже в этом году учебные заведения смогут опробовать новую программу.