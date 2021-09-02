Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2022-2023 учебном году. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных министерству просвещения Российской Федерации, на 2022-2023 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", – говорится в документе.

Уточняется, что на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать 40 баллов, по математике – 39, по физике – 36, по обществознанию – 42, по истории – 35, по информатике – 40, по иностранному языку – 30, по литературе – 32, по биологии – 36, по географии – 40, а по химии – 36.

Также минпросвещения определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы.

"С апреля 2020 года педагогические вузы перешли в ведение министерства просвещения. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных министерству просвещения Российской Федерации, на 2022/23 учебный год... Обществознание – 42", – говорится в проекте.

Уточняется, что минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, географии и информатики составит 40 баллов. На экзамене по математике нужно будет набрать не меньше 39 баллов. Физику, биологию и химию нужно будет сдать на 36 баллов. На ЕГЭ по истории необходимо получить 35 баллов, по литературе – 32 балла, а по иностранному языку – 30.

Ранее Минобрнауки РФ обнародовало проект приказа о минимальных баллах сдачи единого государственного экзамена для поступления в высшие учебные заведения в 2022/23 учебном году.

