Время сдачи ЕГЭ по истории и обществознанию сократили почти на час

13:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных измерительных материалов, согласно которым время написания ЕГЭ по истории и обществознанию сокращается с 235 до 180 минут, а также вносятся изменения в задания экзаменационных работ по некоторым предметам. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут", – отметили в ведомстве.
Кроме того, в структуре контрольных измерительных материалов произошли некоторые изменения, в частности, были включены задания на применение предметных знаний. Так, из ЕГЭ по истории исключено сочинение, а вместо него добавлено задание на установление причинно-следственных связей. Кроме того, задание с кратким ответом на тему Великой Отечественной войны заменено заданием с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками.
Экзамен по литературе стал включать более широкий перечень произведений ХIХ–ХХ веков, отечественной литературы ХХI века, а также зарубежных произведений. Минимальный объем сочинения увеличен до 200 слов.
А во время испытаний по биологии школьникам необходимо будет выполнить задание на умение прогнозировать результаты эксперимента, основываясь на знаниях из области физиологии клеток и организмов различных царств живой природы.
С подробным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте ФИПИ.
Ранее бывший министр культуры, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ЕГЭ нужно совершенствовать и не оставлять его единственным критерием оценки знаний школьников, особенно в гуманитарных предметах.
Также, по его мнению, сдачу экзамена по истории нужно сделать обязательной, поскольку это такой же важный предмет, как русский язык и математика.
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