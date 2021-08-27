Минобрнауки хочет ужесточить требования к проведению школьных олимпиад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

О необходимости серьезно ужесточать требования к проведению олимпиад школьников заявил глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Мне кажется, требования к проведению олимпиад нужно пересмотреть и серьезно их ужесточить", – заявил министр телеканалу РБК.

Он также отметил, что министерство совместно с коллегами из Минпросвещения и Рособрнадзора проанализируют ЕГЭ на предмет роста числа стобалльников.

"Я думаю, что одновременно с нашими коллегами из Минпросвещения и Рособрнадзора мы посмотрим внимательно на ЕГЭ. К нему нет серьезных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников", – рассказал Фальков.

Министр также заявил, что в Минобрнауки готовы обсудить с заинтересованными сторонами, нужно ли возвращаться к проведению приемной кампании в вузы в две волны или сохранить одну.

Ранее Фальков говорил, что все студенты вне зависимости от того, привиты они или нет, будут допущены к очным занятиям в предстоящем учебном году.

При этом ученики и преподаватели продолжат соблюдать противоэпидемические меры, в частности, носить маски, при входе в вузы будут измерять температуру тела, а в помещениях проводить дезинфекцию.