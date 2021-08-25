Кузнецова предложила разрешить выпускникам сдавать ЕГЭ в своих школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разрешить выпускникам сдавать ЕГЭ по базовой математике в стенах родных школ. Такое мнение она высказала на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

"В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, возможно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ", – сказала Кузнецова, слова которой приводит РИА Новости.

Она также отметила, что детям в целом было бы легче сдавать ЕГЭ на территории своих школ.

В свою очередь, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что экзамен по истории для выпускников школ должен стать обязательным. Он также предложил дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания учебного материала. Например, уроки можно проводить на исторических спектаклях в театре, на выставках в музее или кино, считает он.

Ранее сообщалось, что правила дорожного движения могут включить в школьную программу. Изучать основы поведения на дорогах предлагают на уроках ОБЖ с 5-го по 11-й класс. Предложение уже поступило в правительство.