Минобрнауки обсудит возможность возвращения к поступлению в вузы в две волны

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Глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ведомстве готовы обсудить с заинтересованными сторонами, нужно ли возвращаться к проведению приемной кампании в вузы в две волны или сохранить одну, сообщает РБК.

"Думаю, что каждая из этих систем, что зачисление в одну волну, что зачисление в две волны, так или иначе имеют преимущества для тех или иных категорий абитуриентов", – отметил он.

Фальков также добавил, что по итогам прошедшей приемной кампании Минобрнауки хочет проанализировать ЕГЭ на предмет роста числа стобалльников. Кроме того, он заявил о необходимости изменения требований к проведению олимпиад.

"Мне кажется, требования к проведению олимпиад нужно пересмотреть и серьезно их ужесточить. К ЕГЭ нет серьезных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников", – отметил министр.

Ранее Фальков заявил, что все студенты вне зависимости от того, привиты они или нет, будут допущены к очным занятиям в предстоящем учебном году.

При этом ученики и преподаватели продолжат соблюдать противоэпидемические меры, в частности, носить маски, при входе в вузы будут измерять температуру тела, а в помещениях проводить дезинфекцию.