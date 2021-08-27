Минобрнауки обсудит возможность возвращения к поступлению в вузы в две волны

11:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ведомстве готовы обсудить с заинтересованными сторонами, нужно ли возвращаться к проведению приемной кампании в вузы в две волны или сохранить одну, сообщает РБК.
"Думаю, что каждая из этих систем, что зачисление в одну волну, что зачисление в две волны, так или иначе имеют преимущества для тех или иных категорий абитуриентов", – отметил он.
Фальков также добавил, что по итогам прошедшей приемной кампании Минобрнауки хочет проанализировать ЕГЭ на предмет роста числа стобалльников. Кроме того, он заявил о необходимости изменения требований к проведению олимпиад.
"Мне кажется, требования к проведению олимпиад нужно пересмотреть и серьезно их ужесточить. К ЕГЭ нет серьезных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников", – отметил министр.
Ранее Фальков заявил, что все студенты вне зависимости от того, привиты они или нет, будут допущены к очным занятиям в предстоящем учебном году.
При этом ученики и преподаватели продолжат соблюдать противоэпидемические меры, в частности, носить маски, при входе в вузы будут измерять температуру тела, а в помещениях проводить дезинфекцию.
Студенты-иностранцы с ОМС смогут привиться любой из российских вакцин
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