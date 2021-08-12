У студентов будут собирать документы о вакцинации для статистики – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что вузы будут запрашивать у студентов документы о вакцинации для сбора статистики по иммунизации. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

"Университетам рекомендовано собирать статистику о том, сколько студентов и сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу. Для этого необходимо, в частности, запрашивать у студентов в общежитии документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни. А граждан, не проживающих и не работающих в общежитии, временно туда не пускать", – говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве уточнили, что вузы могут на свое усмотрение определять формат обучения, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, а также на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на дистанционный формат обучения студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод. Очный формат обучения предлагается сохранить только для студентов, прошедших полный курс вакцинации или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме того, в ведомстве считают целесообразным, если вузы наряду с прочими документами будут запрашивать у студентов справки о вакцинации, перенесенной инфекции или медотводе при заселении в общежития.