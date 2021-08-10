В Минобрнауки назвали безосновательными ограничения вузов из-за COVID-19

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Вузы, которые безосновательно применяют ограничения к студентам на фоне пандемии COVID-19, могут понести административную ответственность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.

"В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо. – Прим. ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", – сказал Афанасьев.

Он подчеркнул, что отсутствие прививки от коронавируса не является уважительной причиной для отказа в заселении в общежитие или допуске в кампус.

Замминистра также отметил, что министерство науки и высшего образования РФ готово внести изменения в рекомендации по вакцинации студентов от COVID-19.

"Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем. Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок", – подчеркнул Афанасьев.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на дистанционный формат обучения студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод. Очный формат обучения предлагается сохранить только для студентов, прошедших полный курс вакцинации или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме того, в ведомстве считают целесообразным, если вузы наряду с прочими документами будут запрашивать у студентов справки о вакцинации, перенесенной инфекции или медотводе при заселении в общежития.

