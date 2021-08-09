Минобрнауки выступило против принудительного вакцинирования студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минобрнауки выступает против принудительной вакцинации студентов российских вузов от коронавируса, заявил глава ведомства Валерий Фальков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки", – сказал министр.

В рекомендациях ведомства говорится о целесообразности перевода на дистанционный формат обучения непривитых от COVID-19 студентов в зависимости от текущей эпидемической обстановки в регионе. Также в Минобрнауки рекомендуют организовывать для них особый режим посещения вуза.

Глава образовательного центра "Сириус" и одна из лидеров федерального списка "Единой России" Елена Шмелева поддержала позицию министерства относительно принудительной вакцинации студентов.

"Считаю, принудительно студентов прививать нельзя. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с Союзом ректоров, министерством, обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов", – сказала она.

По ее словам, многие вузы уже начали издавать приказы, запрещающие непривитым студентам заселяться в общежития и исключающие их из процесса обучения. Многие из них являются несовершеннолетними. Шмелева подчеркнула, что такая ситуация является недопустимой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация студентов от коронавируса в России не является обязательной, однако желательно, чтобы они привились до начала учебного года.

При этом она подчеркнула, что обязательная вакцинация все же является самым правильным решением, призванным остановить распространение коронавирусной инфекции "с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями".