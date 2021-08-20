Иностранные студенты смогут вернуться в РФ на учебу

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Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу. Алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируа в России разрешил иностранным студентам въезжать в страну для продолжения обучения.

Отмечается, что после того, как алгоритм утвердят, иностранные студенты смогут поселиться в общежитиях и продолжить обучение в обычном формате.

"Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИД и Роспотребнадзором ходатайствовали перед оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", – сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он отметил, что для студентов, которые не смогут приехать в Россию, организуют условия для удаленного обучения. Речь идет в том числе об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, которые позволяют получить качественное образование.

Фальков добавил, что совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса, вернувшись в российские вузы.

"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность", – заявил он.

Ранее сообщалось, что учебный год в российских вузах начнется в очном формате, однако некоторые занятия могут быть переведены в дистанционный режим.

Так, практические занятия могут проходить при личном присутствии студентов в аудиториях, а лекции, на которых запланировано присутствие 500 человек, можно перевести в онлайн-формат.

Тем не менее учебный год планируется начать таким образом, чтобы все студенты могли присутствовать очно, отметил ректор МГУ имени Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. По его словам, ректоры российских вузов согласны с тем, что 1 Сентября должно остаться праздничным днем. Для этого они предложили различные форматы его проведения в условиях пандемии.