Учебный год в вузах России начнется в гибридном формате

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Учебный год в российских вузах начнется в очном формате, однако некоторые занятия могут быть переведены в дистанционный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора МГУ имени Ломоносова, президента Российского союза ректоров Виктора Садовничего.

"Общее наше мнение, что он (учебный год. – Прим. ред.) должен начаться в очном формате. Естественно, с участием смешанной формы в тех случаях, где это необходимо", – сказал он.

Садовничий объяснил, что практические занятия, например, могут проходить при личном присутствии студентов в аудиториях, а лекции, на которых запланировано присутствие 500 человек, можно перевести в онлайн-формат.

Тем не менее он подчеркнул, что учебный год планируется начать таким образом, чтобы все студенты могли присутствовать очно.

Также, по его словам, ректоры российских вузов согласны с тем, что 1 Сентября должно остаться праздничным днем. Для этого они предложили различные форматы его проведения в условиях пандемии.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на дистанционный формат обучения студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод. Очный формат предлагается сохранить только для студентов, прошедших полный курс вакцинации или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Позже в ведомстве объяснили, что учебные заведения будут самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционное обучение, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

