Решение о переходе на дистанционное обучение вузы будут принимать самостоятельно

17:34
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Российские вузы будут самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционное обучение, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на телеграм-канал министерства образования и науки РФ.
Необходимость дистанта университеты страны будут определять исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Минобрнауки РФ подготовил рекомендации для российских вузов, разъясняющие порядок действий в новом учебном году на фоне пандемии COVID-19.
Так, ведомство рекомендует следить за уровнем заболеваемости среди учащихся и вести статистику вакцинации.
"Университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению – опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл", – сообщают в ведомстве.
Кроме того, вузам рекомендуется организовать на своей территории прививочные пункты, а также предусмотреть возможность перевода невакцинированных студентов на дистанционное обучение. Для посещения культурных и спортивных мероприятий Минобрнауки советует составить особое расписание.
Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что вузам, в которых к студентам будут применяться безосновательные ограничения на фоне пандемии, грозит штраф. Он подчеркнул, что отсутствие прививки от коронавируса не является уважительной причиной для отказа в заселении в общежитие или допуске в кампус.
Вузы будут штрафовать за излишние требования к студентам на фоне пандемии
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